Фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников откровенным пляжным образом

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.

В сети Instagram много ее фанатских страниц, на которых пользователи сети деляться снимками знаменитой модели. Несколько часов назад они показали снимок Чери в хищном бикини (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте страницу до конца).

Фотосессия проходила на экзотическом пляже, а сама звезда облачилась в соблазнительные изделия: бежевый топ, подчеркнувший аппетитную грудь знаменитости, а также трусики-бикини с высокой посадкой и "звериным" принтом.

Крошечные топ и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. Дополнили образ макияж с акцентом на золотистый загар, а также укладка с вытянутыми волосами.

Модель буквально покорила пользователей сети цветущим внешним видом на откровенном фото, поэтому они принялись засыпать девушку лестными комплиментами.

"Это пожар!🌹", "ты сумасшедшая ♥️💗! Ты супер! Бомба", "Великолепный вид", "Какой ракурс🍒💥", "Ох, крошка", "Я не фотограф, но могу представить, как мы вместе", "Вау, идеально", "Настоящая кукла 💐😘".

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе.

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