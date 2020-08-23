Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» высмеяла девушек, которые снимают сториз под трэки рэперов

Прежде, чем порвать публику в клочья смешным видео, девушка сначала «сделала» себе грудь и попу, напихав полотенца под топ и в джинсы, а также «сообразив» на голове кудряшки, передает Politeka.net. Образ она дополнила рисунками по всему лицу, созданными с помощью фильтра.

Отметим, что процесс приготовления к самой пародии Настя также показала на записи, которая позже и появилась на ее странице в Инстаграм.

Когда образ был воссоздан, Ивлеева включила трек и начала активно трясти грудью и попой на камеру, причем пятую точку она, по примеру тех, кого высмеивала, сунула прямо в камеру.

Закончилось пафосное видео падением после попытки повторить трюк с тверком у двери, и красноречивым нецензурным словом по этому поводу.

Отметим, что поклонники ведущей оценили юмор по достоинству. Правда, были и те, кто решил подколоть девушку, отметив, что, наверное, это пародия на ее мужа, репера Элджея.

«Это самая лучшая культурная женщина в мире! Я обожаю тебя, Настя. Ты мой идеал 😂😂😂😂😂👍👍», «Девачки, остановите мой ор😂😂😂», «я сначала подумала пародия на своего мужа😁», «Элджей в шоке», – пишут в комментариях.

О том, что видео имеет бешеный успех, говорит количество просмотров. Всего за полчаса после публикации эта цифра перевалила за 420 тысяч. Всего же на страницу Ивлеевой подписаны 17,7 млн. человек.

Напомним, что Ивлеева из «Орла и решки» со скорченным лицом показала реалии жизни с Элджеем: «Горе в семье».

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