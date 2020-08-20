Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая вернулась в тревел-шоу «Орел и Решка», очень любит менять имидж
Как передает Politeka.net, артистка очень часто меняет стрижку и цвет волос. Ее поклонники даже шутят, что Насте к лицу абсолютно любой цвет. До того, как Ивлеева стала популярной, у нее были темные волосы. Уже потом, когда красотка попала в «Орел и решку», она перекрасилась в блондинку.
На этом эксперименты со внешностью не прекратились. Зимой 2020 года Ивлеева покрасила волосы в розовый цвет. При чем, артистка экспериментировала с оттенками розового и не стеснялась, когда краска стала вымываться.
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На нескольких эпатажных фотосессиях звезда предстала с желтыми волосами и короткой черной стрижкой. Кроме этого, для своих видео Ивлеева часто примеряет парики. Так, на одном из видео она предстала с длинными зеленоватыми волосами.
Стоит отметить, что внешность телеведущей действительно универсальная. Практически каждый оттенок ей подходит. Сама же артистка имеет русые волосы и веснушки, которые придают ее образу особой пикантности.
Ранее мы писали, что Настя Ивлеева показала без прикрас, как выглядит по утрам. Она сфотографировала себя в 6 утра перед съемками шоу. На голове у нее было полотенце, а на лице – маска.
Напомним, что Ивлеева ошеломила кукольной внешностью на съемках «Орел и решка», кадры: другой человек.
А еще Politeka писала, что Ивлеева посветила яйцами на глазах знаменитого красавца, сеть кипит: «Копия Элджей».
Также Politeka сообщала, что Ивлеева с обгоревшим лицом поразила новой выходкой: "Тащите оскар!".