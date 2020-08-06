Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева в образе эффектной брюнетки свела с ума провокационным видом

Настя является кумиром для миллонов девушек, поэтому каждая ее фотосессия, новые образы и любые смены имиджа тут же привлекают внимание к себе. При этом девушка старается экспериментировать так, как ей нравится, совершенно не боясь хейтеров или насмешек от них.

Не так давно телеведущая представила кадры с необычных съемок, на которых девушка позировала в образе роковой красотки-брюнетки.

Так, в раз Настя и правда перевоплотилась в роковую брюнетку, примерив парик и представ в соверешнно необычном образе. Надя надела также тонкое платье-ночнушку, едва скрывающей лишнее.

Удивленные поклонники Насти сравнивают ее с актрисой Моникой Беллуччи, называют "черным лебедем" или Токио – главной героиней из «Бумажного дома»:

«Необычный образ)», «Очень необычно», «И шикарно как всегда», «Чёрная кошка», «Очень круто😎💕», «Похожа на Токио из сериала бумажный дом», «Да ладно,это ты🔥🔥? Круто 100 % перевоплощение👏👏👏🔥», «Образ просто бомбический 😌», «Похожа на серябкину олю очень сильно», «Моника на минималках))», «На второй фотЕ, точно на монику похожа».

Также телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в смелом образе, рассказав про моду. На фото Настя позировала в кожаных штанах и коротеньком топе. Штаны красотка расстегнула, а руки подняла вверх. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальное тело. Телеведущая смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок еще более жарким.

"Осталось ещё несколько великолепных снимков. Не могу не выложить этот балдёж. Как вам кстати, мода и настроения 2000-х??", - написала Настя.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков, включая подопечную Потапа Мишель Андраде, и написали комментарии:

"Потрясающая Настюшка", "Мне бы такой актив", "Очень нравится твой образ, Аля 2000. прям огонь! Не всем пошло бы, к слову. Но тебе всё идёт", "2000 год прекрасно выглядит на тебе", "Иди работать", "Когда будут детские???", "Лучшая", "А где грудь?".

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