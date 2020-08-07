Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая является одной из самых популярных телеведущих и блогеров в России, показала, как ее муж проводит карантин

У себя в Instagram звезда опубликовала фото, на котором запечатлела мужа, российского рэпера Элджея во время игры, передает Politeka.net. Сама Настя изобразила недовольное и раздраженное лицо, показав, что ей, якобы, не очень нравятся такие развлечения.

«За продуктами наверно поехал кормилец», - подписала забавный снимок звезда.

За час ее пост собрал почти 700 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов и шуток.

«Чувствую вкусный будет ужин», «Я так же высшее образование ездила получать», «Первые 40 лет детства самые трудные в жизни мужчины», «Хорошая игра важнее жены. Привыкайте», «Скорее, за пивом для жены», «Конечно за продуктами Насть, ради жены старается!», «Какой хозяйственный», «Если отношения, то только такие», "Муж геймер горе в семье", - пишут пользователи сети.

Как известно, Ивлеева и Элджей поженились год назад. У них не было пышной свадьбы, они тихо расписались, и только спустя год закатили вечеринку по случаю годовщины. Отметим, что сейчас обе звезды сидят на карантине, так как заразились уханьским вирусом.

Напомним, что Ивлеева превзошла все ожидания, показав «новый» сезон «Орел и решка»: «Настя, столько огня».

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева в одной ночнушке показала, как превратилась в жгучую брюнетку: "Беллуччи на минималках".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" лишила родную мать заработка: новые подробности скандала в семье.