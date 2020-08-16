Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала про лето

На фото Анна позировала в голубом платье с рисунками воздушных шаров. Красотка расстебнула одну пуговицу, сделав небольше декольте. Образ Семенович дополнила розовым поясом, а одну ножку показала в разрезе. Звезда стояла на фоне воды, а немного далее можно увидеть корабль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какое короткое лето , не успеем оглянуться , как скоро Новый Год. Мы открываем эру Водолея, это не просто и очень ответственно . Но это волшебное время, когда можно воплотить в жизнь самые смелые желания , главное не отчаиваться и не купаться в уныниях ! Новая эра- это новые мы , давайте оставим консерватизм в прошлом , и полетим к новым приключениям , принимая их и благодаря. Всем прекрасного дня и любви", - написала Семенович.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"кто такой красивый", "Прелесть просто", "Самая красивая на эстраде, аналогов нет", "Платье бомбическое!!", "Точно, Анна Григорьевна!! Сначала в школу, потом новый год, а потом опять это лето!", "С ума можно сойти.Вот кому то повезло", "Мужчины высказываются в первых рядах. «Воплотить самые смелые желания»", "Спасибо создателям за хороший ресурс +1)))", "Красавица, аж с ума сводишь".

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