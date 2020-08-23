Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски восхитила сразу двумя стильными образами на отдыхе

Знаменитость каждый день отдыхает на пляже или занимается активными прогулками вместе с подругами. Поскольку Эмили не любит заниматься спортом в спортзале, она предпочитает много двигаться и расслабляться на природе.

При этом стройная модель старается выбирать удобную одежду, как это показано на фото, опубликованных на специальных фан-страницах Ратаковски в Инстаграм. Эмили сочетает лифи от купальников вместе с мини-юбками или короткими шортиками.

Также Ратаковски во время публичных выходов в свет любит удобную обежду - обтягивающие платья, аккуратные туфли на каблуке и простая прическа, реже - завязанные в хвост волосы. Эмили не любит макияж, поэтому дополняет образы украшениями, шляпами и другими деталями.

Знаменитость любит естественную красоту, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм все больше кадров, которые демонстрируют ее достоинства в естественном и природном виде. Без макияжа и укладок Эмили появляется как на публике, так и дома. И этот раз не стал исключением.

Стройная модель решила показать свою фигуру во всей красе и подчеркнула свои достоинства одним простым бельем и довольно коротеньким домашним топом, под которым даже не было лифчика. Эмили восхитила видом, ведь позировала перед зеркалом, дав возможность поклонникам увидеть себя с разных сторон.

«Откуда рубашка ❤️», «Великолепно ❤️», «Выглядит как всегда супер😍🔥❤️», «Вау !!!!!!! я в шоке. Ты красивая», «Такой бодрый вид», «это цыпочка, которую я описал много лет назад со странным пупком – Эмили», «Я люблю твои фотографии», «Красивое бикини😍😍», «Лучший пресс всех времен 👏😍», «идеально 👏👏👏», «Классная !!!!», «Когда будешь самим собой, раскрывай лучшее», «Ничего себе невероятная красотка прямо здесь», - написали пользователи.

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