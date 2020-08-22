Британская модель Деми Роуз, которую называют копией американской бизнесвумен Ким Кардашьян, похвасталась в сети пикантными кадрами с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах красотка прогуливается по пляжу во время отдыха. Однако для этого модель выбрала достаточно неординарный наряд: помимо купальника, на голове у Роуз красовалась шляпа с вуалью. Вместе с тем, на пляже были и другие отдыхающие, которые изредка посматривали на модель.

Уточним, что знаменитость решила часто менять ракурс, демонстрируя аппетитные формы со всех сторон. Однако поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать о своей фигуре – кадры были выброшены на странице девушки в Сторис.

До этого мы рассказывали, что британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в «невидимом» белье

«Мое внутреннее направление», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в практически невидимых трусиках без верха спиной на камеру. При этом красотка игриво заглядывает в камеру, буквально «стреляя» глазами.

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