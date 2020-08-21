Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова удивила необычным видом ночью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько ночных сторис, в которых рассказала, чем занимается ночью. Бузова предстала в весьма странном виде – у нее на лице была маска. Выглядело это не очень фотогенично, но похоже артистку это ни капли не смущало.

Девушка надела ушки Мини Маус, став похожей на мультяшного персонажа. Ольга рассказала поклонникам, что не смогла уснуть, поэтому решила уделить время себе.

«Ты искал идеальную, вот она я! Вы думали я в час усну? Ага, сейчас. Нашла масочку крутую, увлажняющую. Сейчас попробую. Сон – это лучшее лекарство для красоты женщины, но в моем случае – масочка тоже неплохой вариант», - отметила Бузова.

Кроме этого, певица поспешила оправдаться, когда в кадр попала колбаса. Она заверила поклонников, что не ела колбасу ночью. Кроме этого, артистка решила провести опрос среди поклонников, чтобы узнать, кто из них спит, а кто есть.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова зажгла на столе в окружении мужчин. Ее парень, блогер Дава, устроил роскошную вечеринку по случаю выхода его песни в дуэте с Филиппом Киркоровым. Поп-король не упустил возможности пообщаться с Бузовой.

Напомним, что беда настигла скандальную Ольгу Бузову, бизнес с треском провалился: что произошло.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова ошеломила ярким преображением на съемках, кадры до и после: «Не хочу вас пугать…».

Также Politeka писала, что молодая мама Ольги Бузовой ошеломила внешностью на редких кадрах: "Думала, это подружка".