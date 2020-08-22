Американская фитнес-модель Ана Чери превратилась в настоящую "Чудо-женщину" из комиксов

Так, Ана очень любит тематическе фотосессии, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм можно найти не только жаркие фото с тренировок и видео с упражнениями для всех групп мышц, но еще и яркие фото с косплеем множества разных персонажей. К примеру, специально ко дню "Звездных воин" Ана примеряла на себя образ принцессы Леи.

А сегодня Ана продемонстрировала жаркий образ - образ "Чудо-женщины" из комиксов. Специально для этого девушка примерила классический костюм супергероини и засняла довольно провокативный ролик в пикантном наряде.

«Какой-то веселый косплей! Мой любимый супергерой DC ❤️ Кто ваш любимый супергерой?!? DC или Marvel? В этом видео о Чудо-женщине так много всего, но вы должны проверить эту ссылку в моей биографии 😆❤️✨ «, - написала Ана.

Вот как отреагировали фанаты:

«Чудо-женщина и Бэтмен❤️ Но я тоже люблю Марвел😍🔥❤», «Я бы добавил это в свою историю, но я не хочу, чтобы кто-нибудь это увидел. Лол 😂. Я бы предпочел держать вас всех при себе», «Боже мой. У тебя голова кружится. Ты выглядишь так красиво», «Вау, я не могу перестать смотреть, это потрясающе! 🔥😍», «У тебя случайно есть костюм Спасателей Малибу? 😍», «Святой добрый Господь 😍😍😍😍😍😍», «Нет ничего лучше, чем это».

Также молодая фитнес-модель решила поделиться жарким летним кадром, на котором позировала в необычном монокини. В этом году особо популярны модели с полоской ткани под груди основой, при которой грудь совсем не скрыается тканью, а наоборот подчеркивается ею.

Ана не устояла от трендового образа и надела алый купальник с пикантным вырезом. При этом звезде также удалось выгодно подчеркнуть и свои бедра. Спортсменка любит акцентировать внимание на фигуре, ведь именно это прославило ее в социальной сети Инстаграм.

«Это красное бикини! ❤️ Скажи мне, тебе нравится летняя жара 🔥 или тебе нравится эта холодная погода? Вы знаете, я люблю, когда горячо !!», - пишет Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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