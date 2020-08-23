Популярная российская актриса Эвелина Бледанс рассказала, как выбирает мужчину

Звезда опубликовала откровенный пост в Инстаграм, подкрепив его горячим фото, сообщает Politeka.net. Красотка предстала в игривом мини-платье.

Длина соблазнительного наряда позволила полюбоваться длинными и ровными ножками знаменитости. Звезда даже немного приподняла наряд, еще больше оголив конечность.

Актриса стояла спиной к зеркалу, в отражении которого был виден большой вырез на спине платья. Это придавало большой пикантности виду красотки.

Завершили образ элегантные босоножки и яркая сумочка.

В посте звезда рассказала об откровенном - о том, как она выбирает себе мужчин.

"Каждая женщина задается этим вопросом. Каждая, встречая мужчину, смотрит, наблюдает и хочет понять, какие качества в нем ей импонируют. Но как часто мы видим истину?", - задалась вопросом звезда.

Звезда призналась, что сейчас встречается с мужчиной именно с теми качествами, которые определила для себя.

Первое, что важно для Эвелины - забота.

"Ведь только мужчина с Большим сердцем может относиться к Женщине, как к своей принцессе, как к своей Королеве, и заботиться о ней, сам при этом получая удовольствие от этого процесса", - отметила артистка.

Также для актрисы важна нежность, общность интересов, и влюбленный взгляд.

За два часа пост собрал более 3000 лайков.

"Вы прекрасны! Смотрю я на Вас и понимаю, что через 20 лет хочу выглядеть также, ощущать себя также! ❤️ ", "Молоденькая , хорошенькая Линочка", "Ты просто божественная, женственная стерва, которая с годами дружит, цветет, сводит с разумного пути...", - написали пользователи сети.

Напомним, томная Бледанс без белья эффектно развалилась на кровати: "смотреть одно удовольствие".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Бледанс в платье с разрезом показала настоящий фонтан желаний: пикантные кадры.

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