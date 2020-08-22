35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук похвастался вместе с возлюбленной семейными буднями на отдыхе

Несколько дней назад артист вместе с 30-летней женщиной объявил о своей помолвке. Спустя год после знакомства мужчина решил сделать предложение Кристине, с которой начал отношения фактически сразу после развода.

Пользователи отрицательно отнеслись к такому быстрому решению пожениться, учитывая, что предыдущий брак шоумена с треском развалился. Впрочем, сам шоумен и его возлюбленная на реакцию пользователей Инстаграм не обращают никакого внимания.

Пара наслаждается временем друг с другом, показывает свои будни в разделе Стори, комментируя едва ли не каждое действие, и снимает забавные ролики на отдыхе. Сейчас возлюбленные отдыхают на курорте, поэтому Кристина показала, как проводит время с Владимиром с утра и до вечера.

Стройная красотка восхитила орбазом в купальнике, пока сам Владимир умывался и отшучивался во время съемки. После Кристина блеснула своим образом уже у бассейна.

Мы также писали, что несколько дней назад пара вернулась с отдыха в Турции, где пробыла несколько недель и даже рассказала о впечатлениях о своем отпуске во время пандемии. При этом пара также не стала скрывать, что были и недостатки в их путешествии. Впрочем, по словам Кристины, она очень довольна, на курортной зоне есть чем соблазниться и яркие фото в ее профиле в Инстаграм тому подтверждение.

На одном из таких фото девушка показала, как веселилась на пляже в модном бикини со шнуровкой на груди ярко-морковного оттенка:

«Хочу спеть Оду любви Вселенной и своей жизни! Благодарю за все! Я счастлива и гармонична! Благодарю за изобилие всего, что имею! Я люблю Тебя жизнь!🤍🕊 Если вы сегодня в таком же настроении, поблагодарите, кто бы во что не верил, - это невероятно ВАЖНО!», - рассказала Кристина.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

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