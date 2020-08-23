Известная украинская певица Надя Дорофеева показала свою стройность в купальнике

Артистка обладает невероятной фигурой, которой не грех похвастаться, пишет Politeka.net. Красотка нередко публикует в Инстаграм фото в бикини, как и в этот раз.

На одном из последних фото Дорофеева предстала в купальнике серо-белого цвета. Тонкие лямки натянулись под тяжестью прелестей красотки. Также нельзя не заметить, что крохотные треугольники ткани идеально подчеркнули грудь знаменитости.

Звезда завершила образ соломенной шляпкой и ярким макияжем. Надя не смотрела в камеру, а приоткрыла губы и смотрела вдаль.

За час пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Ох, же и самка огненная 😎🔥", "Ван лав😍❤️ просто крашиха😍😄👑", "Я в купальник твой влюбилась🔥", "Последние дни лета 😢", "Моя любимая шляпа😍", "Купальник космос", "Какая красотка😻", "Ваауууу", "Богиня 🔥😍", "На что смотришь, девица?", "Богиня неземная😍😂👍", "Пожароопасная", "Боже ты самая красивая🔥💜😍", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева была в розовом топе, который еле вместил пышную красоту девушки. Надя дополнила образ джинсами с розовыми элементами. Дорофеева стояла на фоне съемочной аппаратуры на каблуках, демонстрируя идеальную фигуру.

Напомним, Надя Дорофеева позировала во дворе своего особняка, беспечно раскинувшись прямо на газоне. При этом на певице совсем нет одежды. Звезда лежала на животе, кокетливо гримасничая на камеру. Единственный элемент одежды на фото – джинсовые шортики.

Напомним, игривая Дорофеева сняла с себя все и развалилась на лужайке: "травка не щекочет".

Как сообщала Politeka, мокрая Дорофеева пошалила в бассейне в микро купальнике, Потап не выдержал.

Также Politeka писала, что знойная Дорофеева в бунтарском образе рок-дивы пошалила на улице: "Вот так скромница!".