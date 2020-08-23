Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила роскошным видом в коротеньком топе
Модель регулярно делится различными фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Некоторые снимки дублируют поклонники артистки в фан-группах. Так, на одной из таких страничек появились нежные и, одновременно, горячие снимки Ратаковски.
Красотка позировала в смелом топике на толстых бретельках. Крупный вырез смотрелся идеально благодаря выпирающей из него груди.
Длина одежды позволила насладиться видами на тончайшую талию и упругий живот. Также подчеркнули стройность и синие джинсы.
Образ модели завершили различные аксессуары.
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Эмили распустила красивые волосы и всячески изгибалась на стуле. Красотка демонстрировала свою шикарную фигуру, при этом губы ее были открыты, а глаза не отрывались от объектива.
За два часа пост собрал всего 36 лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность.
К слову посты на странице звезды собирают тысячи лайков за считанные минуты, ведь она "малышка на миллион".
Напомним, Эмили Ратаковски позировала стоя на ярко-зеленом газоне. Она находилась спиной к камере. Фотограф снял красотку снизу, тем самым запечатлев соблазнительные ягодицы в бикини.
Стройные накаченные ножки и аппетитные "булочки" в купальнике - разве это не совершенство, только бикини лишнее.
Ранее сообщалось, Эмили Ратаковски решила показать свою фигуру во всей красе и подчеркнула свои достоинства одним простым бельем и довольно коротеньким домашним топом, под которым даже не было лифчика. Модель восхитила видом, дав возможность поклонникам увидеть себя с разных сторон.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее
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