34-летняя певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова сорвала аплодисменты в сети своим удачным перевоплощением
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свой новый клип на песню "Mirame bebe" в микроблоге в Инстаграм, в котором предстала сразу в нескольких образах. Однако, самым запоминающимся стал образ Фриды Кало - мексиканской художницы начала ХХ века (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Прошло всего три дня с выхода моего нового клипа #MiraMeBebe записанного в дуэте с Джаро и Ханза, как цифра просмотров уже почти достигла 3️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ 🥳🏆🥇... Больше всего вам приглянулся мой яркий красный look в стиле культовой Фриды Кало 🥰🙏🏻 В этом видео образ Фриды - как символ и олицетворение справедливости и свободы🙏🏻🙌🏻 Которой в современном мире, где всё решают деньги и связи, так нам не хватает 🙏🏻 те кто уже посмотрели клип, понимают о чем я говорю 🎥📺 А какой образ вам зашёл больше?", - поделилась своими мыслями Бузова.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное и нахваливать певицу.
"❤️ круто. Оля ты молодец 🔥"
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"На протяжении всего клипа, вы были очень красивы в любом образе!)))🔥"
"Красиво, дорого, достойно. Видно что не дешёвка на коленке сляпаная!😉😎"
"Кайф❤️"
"я очень люблю красный цвет и образ Фриды ты передала идеально! Шикарно 🌹"
"Это не предел 🙈 Гордимся тобой ❤️"
Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила фото рядом со своей мамой - женщина выглядит настолько молодо, что большинству показалось, будто это подружка.
«Наконец-то приехала мамочка 🥰🥰🥰 сегодня целый день со мной, с утра на тренировке, потом на шоу, а вечером поведу её в ресторан ❤️ Люблю тебя безумно 🙏🏻», - тепло подписала кадр Ольга.
Напомним, что беда настигла скандальную Ольгу Бузову, бизнес с треском провалился: что произошло.
Также Politeka писала, что молодая мама Ольги Бузовой ошеломила внешностью на редких кадрах: "Думала, это подружка".