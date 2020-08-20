Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась роскошным нарядом в гримерке

Как сообщает Politeka.net, серию видео красотка опубликовала у себя в сторис. Бузова приехала на съемку шоу. Она была одета в повседневную одежду: короткую юбку-солнце и летнюю кофту с оголенными плечами. Певица сделала хвостик и надела очки. Выглядела она как обычная девчонка. Если бы поклонники встретили ее посреди улицы, могли бы и не узнать.

«Кто идеальный артист и приезжает на съемку первой. Первая во всем!», - прокомментировала Ольга свое присутствие в гримерке.

Стоит отметить, что до преображения Ольга намазала свое колено кремом и замотала эластичным бинтом. Как известно, Бузова принимает участие в подготовке к шоу «Ледниковый период», где она будет кататься на коньках. Сейчас артистка готовится к шоу.

«Не хочу вас пугать, все хорошо. Но, поскольку, нагрузка очень активная, мышцы тянуться. Сегодня я вот так», - прокомментировала Бузова бинт на коленке.

Позже Ольга записала видео, на котором показала свое невероятное преображение. Красотка была одета в красный брючный костюм. Ей сделали стильную прическу и макияж. Выглядела Бузова сногшибательно. Особенно, если сравнивать с ее первоначальным луком.

Напомним, что Бузова вывалила бюст перед Киркоровым прямо на столе, кадры уже в сети: "Наденьте ей лифчик!".

А еще Politeka писала, что молодая мама Ольги Бузовой ошеломила внешностью на редких кадрах: "Думала, это подружка".

Также Politeka сообщала, что Бузова похвасталась красавицей-мамой, редкие кадры: "Ой, я думала сестра".