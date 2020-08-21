24-летняя британская певица Дуа Липа заколдовала откровенным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма вызывающем образе.

Так, Дуа продемонстрировала аппетитные формы в крохотном белом топе с длинным рукавом и такого же цвета брюках. Тонкая ткань топа тесно обтянула прелести, давая возможность разглядеть, что на ней нет нижнего белья.

Певица улеглась на скамейку, изогнувшись в томной позе: она запрокинула одну руку назад, выгнув спину и наклонив голову к плечу, при этом закрыв глаза, будто наслаждается моментом.

Разгоряченные этим фото пользователи кинулись комментировать, засыпая звезду комплиментами:

"Королева 😍❤️"

"Великолепная😍😍"

"Икона😍"

"Боже мой, я чертовски люблю эту женщину, она мое вдохновение 🔥🔥🔥💯💯❤️❤️"

"Всегда красивая 🔥"

"Выглядит впечатляюще!"

Ранее мы сообщали, Дуа Липа взбудоражила кадрами из ремикса на песню "Levitating". Певица предстала в горячем образе. На ней черный топ, такого же цвета трусики, безразмерные колготки и накинутая на плечи ветровка. В этом виде на первых же секундах видео певица лежала на земле, прильнув к парню и закинув на него ноги. В дальнейшем Дуа засветилась уже в спальне, на заднем фоне виднелась расстеленная кровать.

Кроме того, мы писали, что Дуа восхитила поклонников фото в топе из "змеиной кожи". Девушка позировала со спины.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».