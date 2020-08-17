Популярная британская певица Дуа Липа решила «вогнать в краску» поклонников, показавшись в пикантном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Леопардовый сезон», - коротко говорится в сообщении.

Пост Липа сопровождала роскошным снимок в топе, сделанном якобы из змеиной кожи. Красотка эффектно облокотилась на руки, демонстрируя изящность и красоту. Ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Дуа, это сводит с ума», «мой любимый леопард», «очень круто и мило», «божественная красотка», «королевская Дуа», «обожаю тебя», «ты сумасшедшая и красивая», «королева моя», - пишут они.

Как сообщалось до этого, британская певица Дуа Липа появилась в милом домашнем наряде и рассказала, зачем красит волосы в яркий цвет.

24-летняя британка надела короткий свободный топ и короткие шорты с высокой талией. Певица засветила свое молодое упругое тело: в кадр попали ножки и плоский животик звезды. Волосы у Липы традиционно были покрашены в яркий цвет. На этот раз красотка выбрала яркий розовый.

Всего за 40 минут ее пост собрал почти 700 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».