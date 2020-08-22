47-летняя российская певица Наташа Королева любит эпатировать публику неожиданными откровенными образами - на радость супругу, бодибилдеру и стриптизеру, Тарзану

Politeka.net решила собрать топ-5 свежих образов артистки, которыми она наделала шума в сети.

Так, Королева взбудоражила видом в голубом пиджаке, засветив пикантную деталь. Певица надела его на голое тело - виднелся лишь черный лифчик. Артистка рискнула продемонстрировать щедыре дары природы и непрогодала. Благодарные фанаты остались в восторге.

"Самая красивая ❤️❤️❤️"; "Ты истинная КОРОЛЕВА, ты красотка, ты выглядишь на 25. Всем молодым надо будет с тебя пример брать, и не скажешь, что у тебя есть ребёнок"; "Какая ты классная Наташка, ты супер!", - отреагировали в соцсети.

Кроме того, певица продемонстрировала пышный бюст в нескромной позе на еще одном фото. Королева в черном обтягивающем платье и на шпильках эффектно улеглась на красную подушку, сдавив руками грудь. Приятным дополнением стала новая прическа - длинное каре с челкой.

"Молодец, Наташа! Надо экспериментировать! И у вас это хорошо получается.Мне нравится👏💞👍"; "Очень необычный, красивый стиль😇👍. Леди -вамп😉😊"; "Ух. Какая прелесть 🙂 даже таких слов нету чтобы описать такую красоту", - тут же откликнулись пользователи в комментариях.

Также певица делилась "карантинным" снимком, пожаловавшись, что набрала лишние килограммы. Правда, по фото и не скажешь. Красотка показала "осиную талию" в сеточке, нарядившись в кокетливую кофточку и джинсы.

"Карантин фигуру подпортил , блин , плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?", - подписала этот кадр горячая звезда.

Еще один снимок, который произвел фурор в сети - тот, на котором задумчивая и пленительная Королева предстала в постели в белом платье. Наташа снова-таки похвасталась аппетитным бюстом.

"Просто прелесть, восьмое чудо света, само совершенство"; "Вы очень красивая, нежная"; "Наташа, вы очаровательны!", - прокомментировали пользователи.

И на последнем снимке Королева вовсе оголилась, козырнув формами в красном бикини в белый горошек.

"Выглядите супер, все свое, не все этим могут похвастаться"; "Какие красивые дыньки"; "Такая клёвая 🌹"; "Да Наташа, если музыкальную карьеру закончишь: можно смело в эротические веб-модели идти - не пропадёшь! ;)", - засыпали артистку комплиментами.

Напомним, Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила.

Также Politeka писала, что бессовестный Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото.