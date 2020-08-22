Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде на радость фанатов

На фото Памела показала себя в прозрачном платье, под которым совсем не видно белья. Звезда стояла вполоборота и демонстрировала свое шикарное тело. Волосы Андерсон оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в Интернете.

Фанаты не ставили лайки и не писали комплименты, но так и хочется подписать снимок: "Королева, отняла дар речи".

Мы писали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон «вогнала в краску» поклонников, посветив упругими формами в одном боди.

«Создали новый купальник», - говорится в подписи.



Обратим внимание, что на опубликованном снимке, который является архивным, Андерсон позирует в тесном купальнике, эффектно задрав ногу.

Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон соблазнила изгибами в одном белье.







На фото модель позировала на кровати в лифчике, который приспустила с плеч. Также звезда была в крохотных трусиках, которые она также немного приспустила, на радость многочисленной армии фанатов в Инстаграм.

Напомним, Памела Андерсон изогнулась и посветила прелестями в тесном купальнике

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Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон сразила наповал роскошными видами в купальнике



