Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде на радость фанатов
На фото Памела показала себя в прозрачном платье, под которым совсем не видно белья. Звезда стояла вполоборота и демонстрировала свое шикарное тело. Волосы Андерсон оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в Интернете.
Фанаты не ставили лайки и не писали комплименты, но так и хочется подписать снимок: "Королева, отняла дар речи".
Раскрепощенная Ани Лорак пошалила в мокром купальнике перед Киркоровым: «Боже, какая пара!»
«Пошлячек»: Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила
Выяснилось, как через 10 лет будет выглядеть дочь Аллы Пугачевой и Галкина: "Живая кукла Барби!"
Остановилось сердце народной артистки Украины: "ее талантом восхищались миллионы"
Мы писали, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон «вогнала в краску» поклонников, посветив упругими формами в одном боди.
«Создали новый купальник», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке, который является архивным, Андерсон позирует в тесном купальнике, эффектно задрав ногу.
Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон соблазнила изгибами в одном белье.
На фото модель позировала на кровати в лифчике, который приспустила с плеч. Также звезда была в крохотных трусиках, которые она также немного приспустила, на радость многочисленной армии фанатов в Инстаграм.
Напомним, Памела Андерсон изогнулась и посветила прелестями в тесном купальнике
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в мини восхитила длинной ног, жаркие кадры
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон сразила наповал роскошными видами в купальнике