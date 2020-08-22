Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в жарком образе

На фото Сьюзи показала себя в трусиках на завязках и бюстгальтере. Образ Кортес дополнила блестящим боди, а сама стояла в профиль к камере. Волосы были распущенными, красотка стояла на фоне панорамного окна. Кадр вышел очень соблазнительным и жарким. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

Фанаты поставили десятки тысячи хороших отметок и написали комлименты:

"Я люблю бананы", "Непреодолимо неотразимо", "Ты такая милая и эффектная", "Красивые ноги, хочу поцеловать их", "Красиво, благословил", "Прекрасная", "Так красиво", "Привет, спокойной ночи, ребята", "Ты самая красивая в мире и ты знаешь это", "Красивое сердце", "Чувственно красивая", "Довольно красивая", "Preciosa", "Очень красивая", "Только усов не хватает", "Ты выглядишь так красиво, дорогая любовь".

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