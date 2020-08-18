Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, покорила видами на упругую гордость

Звезда не теряет случая похвастаться своей пятой точкой, которая прославила ее на весь мир, пишет Politeka.net. В этот раз красотка позировала в одном нижнем белье воле зеркала.

Модель предстала в лифчике и трусиках розового цвета с черными акцентами. Лямки лифчика натянулись на плечах, будто впиваясь в кожу.

Кортес откинула длинные волосы, чтобы лучше показать свою ровную "шелковую" спинку.

Звезда стояла в трусиках-бикини с кокетливым бантиком сзади. Белье "потерялось" между ягодиц, когда красотка его натянула.

Сочная пятая точка - это и есть та самая гордость, и, действительно, как тут не похвастаться.

Сьюзи смотрела в зеркало, приоткрыв губы. Широкие глаза были подчеркнуты пышными ресницами. В общем фото получилось очень жарким.

За шесть часов пост собрал около 55 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали модель комплиментами за столь жаркий снимок и попросили почаще их баловать.

"Моя королева", - написал один из пользователей.

Напомним, Сьюзи Кортес надела кожаное белье, представляющее собой тонкие полосочки, которые оплели все тело.

Соблазнительная красотка выпятила свою пятую точку, чтобы дать возможность своим поклонникам ее рассмотреть. Трусиков и в этот раз практически не было видно.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в блестящем белье. Нижняя часть была кружевной и прозрачной, звезда не стеснялась показать самые интересные места. Сьюзи подняла руки вверх, закрыв глаза от удовольствия.

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