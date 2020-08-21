36-летний украинский артист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", удивил поклонников необычным видео

Как передает Politeka.net, комик опубликовал ролик в своем микроблоге в Инстаграм.

Артиствоспользовался популярным приложением и заменил в клипах Тины Кароль ее лицо своим. Получилось будто Кароль с лицом Ткача изгибается, танцуеи и поет у бассейна.

"Меня разрывает эта шутка уже третий день. Психанул", - подписал артист кадры.

Похоже, что шутка пришлась по нраву и фолловерам актера. В Сети активно комментируют увиденное.

«У Тины серьезный конкурент», «Тиночка, деточка, что эт о с тобой? Тебе не хорошо?», «А эти усики придают особого шарма», «Юрчик, вот тебе новая роль. Как можно сэкономить на корпоративе и не звать Тину», «Это огонь», «Лучшие годы Тины. Начало», «Топово», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ткач удивил сходством с женой на новом фото. Парочка предстала крупным планом - невозможно не заметить удивительного сходства между ними, более того, кажется, что они даже одинаково выпучили глаза.

Виктория ухватилась пальцами за подбородок мужа, будто бы "растягивая" его в улыбке, при этом сама также кривлялась на камеру.

Поводом для этого милого кадра стало приятное событие в семействе Ткачей, о чем Юрий поспешил рассказать в подписи: "С Днем Рождения, мое солнышко))) Люблю тебя, Викусик)))".

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.