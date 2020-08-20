Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась изумительной фигурой, показав ее в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на кадрах Чери позирует перед зеркалом в крохотном бикини и малюсеньком топе, который едва выдерживает роскошные формы знаменитости. В какой-то момент знаменитость наводит камеру на задний вид, посветив упругими прелестями.

На других кадрах Чери уже снимает фигуру сверху вниз, демонстрируя подтянутое тело. Дополняли образ красотки эффектный макияж и прическа.

Однако поклонников Чери лишила права что-либо говорить, выбросив пикантные кадры у себя в Сторис, а не на основной странице.

Как сообщалось ранее, модель Ана Чери покорила видом в черных стильных кружевах.

На странице фитнес-тренера в Инстаграм есть много жарких фото из тренеровок, полезных замечаний о питании, а также видео из отдыха на природе. Причем большая часть кадров с Аной сделана на пляже или побережье, а сама она позирует либо в белье, либо провокационных бикини.

Ана не боится менять имидж и подчеркивать при помощи кружевного белья свои пышные бедра. Этот раз не стал исключением.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит"