Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась изумительной фигурой, показав ее в крохотном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на кадрах Чери позирует перед зеркалом в крохотном бикини и малюсеньком топе, который едва выдерживает роскошные формы знаменитости. В какой-то момент знаменитость наводит камеру на задний вид, посветив упругими прелестями.
На других кадрах Чери уже снимает фигуру сверху вниз, демонстрируя подтянутое тело. Дополняли образ красотки эффектный макияж и прическа.
71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини и гольфах окончательно наплевала на возраст: "Трусы видно!"
Украинцам неожиданно объявили о новых выплатах: кто получит до 4 тысяч гривен
Пьяная Наташа Королева дала концерт стаду гусей: "Синие лебеди, светлые сны..."
Красотка Эльза Хоск из "Victoria’s Secret" без стыда и лифчика показала, чем одарила ее природа: "Аппетитная малышка"
Однако поклонников Чери лишила права что-либо говорить, выбросив пикантные кадры у себя в Сторис, а не на основной странице.
Как сообщалось ранее, модель Ана Чери покорила видом в черных стильных кружевах.
На странице фитнес-тренера в Инстаграм есть много жарких фото из тренеровок, полезных замечаний о питании, а также видео из отдыха на природе. Причем большая часть кадров с Аной сделана на пляже или побережье, а сама она позирует либо в белье, либо провокационных бикини.
Ана не боится менять имидж и подчеркивать при помощи кружевного белья свои пышные бедра. Этот раз не стал исключением.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит"