Американская фитнес-модель Ана Чери покорила видом в черных стильных кружевах

На странице фитнес-тренера в Инстаграм есть много жарких фото из тренеровок, полезных замечаний о питании, а также видео из отдыха на природе. Причем большая часть кадров с Аной сделана на пляже или побережье, а сама она позирует либо в белье, либо провокационных бикини.

Ана не боится менять имидж и подчеркивать при помощи кружевного белья свои пышные бедра. Этот раз не стал исключением. Стройная красотка с пышными формами приняла участие в стильной фотосессии и позировала в ней в одном тонком белье из сеточки.

«💫 Уезжая из этого города, я немного расстроена, но я увижу все в следующей поездке», -отмечает Ана под постом.

Вот как реагируют пользователи:

«Горяча и бешена😘🔥😍», «Какая красивая девушка! Просто супер!», «Я бы с удовольствием потрогал ее нежные пышные булочки», «Почему такая сладкая, ваши бедра очень жаркие😍😘», «Wuuuaaaaauu tanta carne yo con hambre😍», «Wow😍», «Красивая красота, как же божественно ты выглядишь», «О, мой бог. у тебя есть изгибы леди ♥ ️».

У модели несколько миллионов фанатов, благодаря тому, что Чери выставляет еще и отрывки тренировок, показывая, как накачать ягодицы или сделать стальной пресс, также Ана является владелицей собственного бренда спортивной одежды и фитнес-клуба, который создала со своим мужем.

Поэтому новое фото, на котором загорелая фитнес-модель позирует в сетчатом вязаном белье черного цвета, немало взбудоражило фанатов. Образы Аны поклонники довольно нередко копируют, старясь подражать девушке.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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