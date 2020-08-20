Такой вы ее еще не видели

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодня я словила себя на мысли, что про остров Кюрасао я знаю больше, чем про Первомайск», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в спортивном наряде и тесном топе, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. На другом снимке знаменитость позирует все в той же одежде, но уже сидя.

«Принцесса Троещины», «Леська, ты лучшая», «штанишки красивые, но немого великоваты», «суперский», «боже, просто мечтаю вас увидеть», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Никитюк похвасталась новым "диким" образом, рассказав пикантные детали.

Так, красотка поделилась снимком, где позирует в черном топе и шортах. Дополнить образ знаменитость решила рисунком на руке. Кроме того, на лице знаменитости можно заметить декоративную раскраску. В руке она держала горячий факел, из-за чего фотография выглядела достаточно эффектно.

До этого мы рассказывали о том, что Никитюк поделилась перевоплощением в свою "дикую" версию.

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