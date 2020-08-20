Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в спортивном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Сегодня я словила себя на мысли, что про остров Кюрасао я знаю больше, чем про Первомайск», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в спортивном наряде и тесном топе, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. На другом снимке знаменитость позирует все в той же одежде, но уже сидя.
Двойник Дорофеевой вогнал Потапа в ступор, родная мать не отличит: как выглядит "новая солистка Время и Стекло"
Встревоженный Кошевой из "Квартал 95" срочно предупредил украинцев, можно остаться без денег: "Берегите себя!"
Соседов из "Х-Фактора" разболтал тайну конфликта Пугачевой с погибшей Легкоступовой: «Взревновала к…»
Артур Пирожков показал повзрослевшую дочь: "От осинки не родятся..."
«Принцесса Троещины», «Леська, ты лучшая», «штанишки красивые, но немого великоваты», «суперский», «боже, просто мечтаю вас увидеть», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, Никитюк похвасталась новым "диким" образом, рассказав пикантные детали.
Так, красотка поделилась снимком, где позирует в черном топе и шортах. Дополнить образ знаменитость решила рисунком на руке. Кроме того, на лице знаменитости можно заметить декоративную раскраску. В руке она держала горячий факел, из-за чего фотография выглядела достаточно эффектно.
До этого мы рассказывали о том, что Никитюк поделилась перевоплощением в свою "дикую" версию.
Напомним, шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини
А еще Politeka писала, что горячая Никитюк сверкнула дарами природы посреди ванной
Также Politeka сообщала, что шаловливая Никитюк на фоне раздетого мужчины пустилась «во все тяжкие»