С каждым днем доллар уверенно дорожает, хоть в Украине и не наблюдается ажиотажа по поводу его покупки

Отмечается, что дешевого доллара в ближайшее время больше не будет. Уже осенью украинцы ощутят существенное подорожание валюты.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, украинцы не хотят класть гривну на депозит, потому что это невыгодно, передает «Страна». Поэтому, люди покупают доллар, чтобы хранить сбережения в валюте. Тем более, что в правительстве обещали доллар по 30 гривен.

По результатам торгов стало понятно, что доллар скупают иностранцы, которые в данный момент выводят свои инвестиции из гривневых гособлигаций. Кроме этого, доллар сегодня активно закупают нефтетрейдеры, которые покупают бензин и дизель для АЗС, ведь в сентябре начинает расти спрос на топливо.

Отмечается также, что перед началом осени доллар закупают украинские банки, в планах которых продать валюту, когда курс поползет вверх. В росте курса уже никто не сомневается. Как объяснил Невмержицкий, сейчас все пытаются пополнить свои валютные запасы. Эксперт отметил, что Украина входит в осень не в самом лучшем состоянии.

« Все поняли, что дешевый доллар закончился, потому решили пополнить свои валютные запасы...Перспектив по поступлениям валюты в страну немного. Все наоборот - иностранцы готовятся выводить из Украины дивиденды», - объяснил аналитик.

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