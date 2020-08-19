Эксперт раскрыл, с чем связано укрепление национальной валюты

Финансовый специалист Василий Невмержицкий рассказал, что причина укрепления гривны до недавнего времени была связана с уплатой квартального налога на прибыль.

Так, планируется, что общий сбор налога в нашей стране составит примерно 18-19 миллионов гривен.

Как отметил Невмержицкий, большую часть указанной суммы предоставляют экспортно-импортные предприятия, пишет Главред. Экспортеры, заводив валюту, продавали ее и в итоге выполняли свои налоговые обязательства.

Также эксперт напомнил, что Нафтогаз продавал валюту за транзит, а до этого она была у него на счетах.

На данный момент наблюдается девальвация, связанная с дефицитом продаж валюты на межбанке. Кроме того, в преддверии выходных банки планируют остаться на своей позиции или купить валюты. Это связано с тем, что кредитные учреждения понимают - дешевого доллара в скором времени уже не будет.

Невмержицкий дал прогноз по крусу доллара после праздников в августе.

Так, планируется, что нерезиденты постепенно будут избавляться от ОВГЗ, или погашать их согласно графику. В результате это поспособствует притоку национальной валюты покупателям ОВГЗ.

По словам эксперта, вторым фактором, который повлияет на курс послужат расчеты по внешним долгам. В частности, уже осенью нашей стране нужно будет вернуть около 120-150 миллиардов гривен в эквиваленте к доллару.

К слову, специалист сообщил, что большой вопрос касается урожайности - объем может быть рекордным, но ее качество из-за погоды, возможно, будет низкой. В результате цена на зерновые и бобовые упадет, а это уменьшит приток валюты в Украину.

Поэтому уже в середине сентября нужно готовиться к девальвации гривны на межбанке. При этом эксперт отмечает, что цена может достигнуть 28,50 гривен за доллар.

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