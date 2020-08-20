56-летняя Лолита Милявская впервые вышла на связь после заявлений о предынфарктном состоянии
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу артистки.
Отметим, на кануне стало известно, что Лолита решила проявить себя не только как певица, но еще и как актриса, она вошла в труппу московского театра «Модерн».
При этом сообщалось, что напряженный график негативно сказался на состоянии Лолиты.
«У меня предынфарктное состояние, ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства», — так цитировали СМИ слова актрисы.
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На фоне таких заявлений Лолита записала видеообращение, в котором расставила все по местам.
"Сколько же на свете долб...", - эмоционально начала свое обращение артистка.
Лолита утверждает, что ее слова перекрутили, напугав этим ее близких.
«Я никак не могла понять, почему мои друзья сегодня весь день думают о моем здоровье. Я снимаюсь в программе «Камминг-аут». Я репетирую. А вчера на представлении в театре «Модерн» я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру, к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь. Не дождетесь», - заявила певица.
Как сообщалось ранее, Лолита дебютирует в постановке режиссера Юрия Грымова по мотивам пьесы Николая Гоголя «Женитьба», где сыграет главную роль - купеческую дочь Агафью Тихоновну.
Напомним, что Лолиту застукали в машине с другом Пугачевой без штанов: "Давай, мой маленький".
Как сообщала Politeka, одинокая Лолита поразила внешним видом после скандального развода.
Также Politeka писала, что Лолита кардинально изменила внешность из-за нового избранника.