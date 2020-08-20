56-летняя Лолита Милявская впервые вышла на связь после заявлений о предынфарктном состоянии

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу артистки.

Отметим, на кануне стало известно, что Лолита решила проявить себя не только как певица, но еще и как актриса, она вошла в труппу московского театра «Модерн».

При этом сообщалось, что напряженный график негативно сказался на состоянии Лолиты.

«У меня предынфарктное состояние, ноги подкашиваются, хорошо, что в сумочке есть лекарства», — так цитировали СМИ слова актрисы.

На фоне таких заявлений Лолита записала видеообращение, в котором расставила все по местам.

"Сколько же на свете долб...", - эмоционально начала свое обращение артистка.

Лолита утверждает, что ее слова перекрутили, напугав этим ее близких.

«Я никак не могла понять, почему мои друзья сегодня весь день думают о моем здоровье. Я снимаюсь в программе «Камминг-аут». Я репетирую. А вчера на представлении в театре «Модерн» я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру, к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь. Не дождетесь», - заявила певица.

Как сообщалось ранее, Лолита дебютирует в постановке режиссера Юрия Грымова по мотивам пьесы Николая Гоголя «Женитьба», где сыграет главную роль - купеческую дочь Агафью Тихоновну.

Напомним, что Лолиту застукали в машине с другом Пугачевой без штанов: "Давай, мой маленький".

Как сообщала Politeka, одинокая Лолита поразила внешним видом после скандального развода.

Также Politeka писала, что Лолита кардинально изменила внешность из-за нового избранника.