Популярная украинская певица Настя Каменских умилила домашними кадрами своими подрастающими малышами

Несколько недель назад в молодой семье Потапа и Насти произошло пополнение. Дело в том, что у их любимицы Мими родились милые щенята, которых пара ждала очень давно. При этом сам Потап боялся оставлять Настю одну, ведь на момент его гастролей певица оставалась с собачкой одна, как раз тогда, когда она должна была родить.

Тем не менее, все прошло нормально и Настя фактически каждый день показывает малышей у себя в разделе Стори на странице в Инстаграм. Публикуя новые фото, Каменских отмечает, что ничего милее сегодня пользователи сети уже не увидят.

На новых кадрах Настя восхитилась крохами, ползающими на постели и показала саму собачку Мими. После певица показала, как тренировалась рядом - каждое утро звезда старается устраивать пробежку и небольшое занятие дома.

Также на семейных фото с детками Мими Настя помиловалась на камеру и забавно покорчила рожицы.

Вот как реагируют поклонники:

«Оуууу мило ❤️», «Вау😍🔥🔥🔥», «Які вони мімімішні❤» Красотуля в розовом🙌💟💟💟», «Діток ще планируете?», «Очень натурально) Настя как всегда топ», «I love you 💞❤️», «Насть красотка», «❤️Это невыносимо сладко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Также Каменских призналась, что с домом у нее всегда приятные ассоциации. При этом певица не забыла упомянуть свою любимицу – болонку Мими, у которой на днях появились щенки. Настя рассказала, что ей очень нравится возвращаться в дом, где ее ждут эти малыши.

«Здесь самые приятные пробуждения, вкусные завтраки и самые родные люди (а сейчас еще и Мими с ее маленькими Мимусиками) Дома даже атмосфера особенная, потому что создана именно мною и близкими. Как приятно каждый раз возвращаться в этот свой маленький мир и просыпаться в нем», - написала звезда.

Она также поделилась своим фото в простом домашнем образе из пижамы с короткими шортиками. При этом певица на фото позирует совсем без косметики.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

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