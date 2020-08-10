Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжила дразнить поклонников горячими кадрами в стиле ню

Фотографии звезда опубликовала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На жарких летних снимках Надя позирует во дворе своего особняка, беспечно раскинувшись прямо на газоне. При этом на певице совсем нет одежды. Дорофеева лежит на животе, кокетливо гримасничая на камеру. Единственный элемент одежды на фото – джинсовые шортики, которые кто-то заботливо накинул сверху на обнаженную пяту точку звезды. Надя выглядит явно довольной собой.

«Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть», - с сарказмом подписала фото певица.

Любопытно, что в комментариях к посту отметился продюсер Дорофеевой и муж Насти Каменских Потап.

«Совсем без трусов!! А Как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена это же для себя, а не на показ, я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ», - с юмором написал он.

В свою очередь, поклонники певицы принялись бурно обсуждать откровенные кадры.

«А травка то колется», «Здорово быть твоим соседом», «Только аккуратно чтобы не сгореть», «ты просто чудоо. ты и так огонь, куда дальше подогревать?», «Зато без косметики, настоящая», «Малышка наша», «Ох какая жара», «Ааааа, где трусики», «Без прикрытия было бы интереснее, но и так довольно эротично, Дантесу сильно повезло», - пишут люди.

Напомним, игривая Дорофеева сняла с себя все и развалилась на лужайке: "травка не щекочет".

Как сообщала Politeka, мокрая Дорофеева пошалила в бассейне в микро купальнике, Потап не выдержал.

Также Politeka писала, что знойная Дорофеева в бунтарском образе рок-дивы пошалила на улице: "Вот так скромница!".