Настя Каменских, Надя Дорофеева, Кайли Дженнер и другие звезды похвастались развлечения в воде

На первом фото была Надя Дорофеева. Красотка плавала на круге в виде единорога в своем бассейне. Она позировала на видео, но в один прекрасный момент круг перевернулся и певица шлепнулась в воду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитостей.

На втором кадре уже была Настя Каменских. Красотка положила на воду полотенце, а потом решила на него ступить. Но фокус не удался, поэтому звезда оказалась в одежде в бассейне.

Тройку закрывает Кайли Дженнер с самым эффектным прыжком. Звезда находилась на огромной яхте и решила спрыгнуть с нее прямо в океан. Видео получилось очень горячим и даже страшным, ведь было довольно высоко.

На четвертом кадре красотка из "Квартал 95" - Екатерина Никитина. Красотка стала сначала на руки, а после этого сделала прыжок в бассейн. Видео вышло очень эффектным и показало отличную подготовку красавицы.

На последнем ролике певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita. Красотка решила на кадрах стать супергероем, поэтому развернула видео. Девушка не прыгает, а выпрыгивает из воды в бикини на яхту, как Супермен. Видео вышло довольно интересным и забавным.

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