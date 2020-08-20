Настя Каменских, Надя Дорофеева, Кайли Дженнер и другие звезды похвастались развлечения в воде

На первом фото была Надя Дорофеева. Красотка плавала на круге в виде единорога в своем бассейне. Она позировала на видео, но в один прекрасный момент круг перевернулся и певица шлепнулась в воду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитостей.

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Эй, лето, а можно обратно такую погодку?? Мы так не договаривались 😂 #martinifiero #martinitonic

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На втором кадре уже была Настя Каменских. Красотка положила на воду полотенце, а потом решила на него ступить. Но фокус не удался, поэтому звезда оказалась в одежде в бассейне. 

Тройку закрывает Кайли Дженнер с самым эффектным прыжком. Звезда находилась на огромной яхте и решила спрыгнуть с нее прямо в океан. Видео получилось очень горячим и даже страшным, ведь было довольно высоко. 

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Hell of a LIFE 💙💙💙🌊

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На четвертом кадре красотка из "Квартал 95" - Екатерина Никитина. Красотка стала сначала на руки, а после этого сделала прыжок в бассейн. Видео вышло очень эффектным и показало отличную подготовку красавицы.

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#summer2020 Как же я давно хотела это сделать!!!🤟🏻 Да!☺️ Я смогла✅😈 + одна выполненная цель 🎯 ) PS. Было прям стремно 😐 ______________________________________ А ты ставишь себе цели?🤔 Или больше живешь одним днём?😏 ———————————————— #спорт #баланс #спичаг #басик #лето2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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На последнем ролике певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita. Красотка решила на кадрах стать супергероем, поэтому развернула видео. Девушка не прыгает, а выпрыгивает из воды в бикини на яхту, как Супермен. Видео вышло довольно интересным и забавным. 

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Magic kisses 💫 #djNana #anastasiadomination

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Напомним, сбежавшая в поле Настя Каменских полностью разделась и осрамила Потапа

А еще Politeka писала, что полностью раздетая Каменских выпятила свои "бум-бум" посреди поля

Также Politeka сообщала, что знойная Каменских в коротеньких шортиках устроила переполох