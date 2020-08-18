Популярная украинская певица Настя Каменских показала яркое селфи после утреннеей тренировки

Каждое утро Настя встает очень рано, отправляясь на пробежку вместе с мужем или тренером. Также певица любит бегать в одиночестве, что показала в разделе Стори в Инстаграм в половине седьмого утра. Певица в стильном костюме показала, как пробежалась по улицам, а затем отдыхала дома.

Без макияжа, в кортких лиловых шортах и серой майке с названием собственного бренда Настя выглядела ярко и необычно.

«Sport is always a good idea ☑️ Обожаю спорт с утра и хочу, чтобы вы вместе со мной тоже его полюбили! 😘 Поэтому я записала для вас 7 разных тренировок - огненное кардио, тренировка на попу и ноги, на пресс и руки и несколько других! Все это - на моем YouTube канале ⠀

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Также Настя поделилась домашним фото, на котором позировала в простой белой пижамке с кружевами и с полотенцем на голове. При этом Настя позировала с легкой улыбкой на лице и с массивными сережками с крупными камнями.

Примечательно, что всего день назад артистку критиковали за вечное отсутствие кольца на пальце, а сегодня звезда снова его надела.

«Доброе утро! 🤍 Новая неделя - новый старт и возможность начать с чистого листа! ⚪️ Эта неделя может стать захватывающей, продуктивной и приблизить нас к своим целям ✨ Все зависит от нас самих! Поэтому давайте сделаем эту неделю крутой и незабываемой! Верю, что все получится! Удачи 😘», - пишет Настя.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"