Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит ее идеальный день дома

В этот раз Настя поделилась домашним фото, на котором позировала в простой белой пижамке с кружевами и с полотенцем на голове. При этом Настя позировала с легкой улыбкой на лице и с массивными сережками с крупными камнями.

Примечательно, что всего день назад артистку критиковали за вечное отсутствие кольца на пальце, а сегодня звезда снова его надела.

«Доброе утро! 🤍 Новая неделя - новый старт и возможность начать с чистого листа! ⚪️ Эта неделя может стать захватывающей, продуктивной и приблизить нас к своим целям ✨ Все зависит от нас самих! Поэтому давайте сделаем эту неделю крутой и незабываемой! Верю, что все получится! Удачи 😘», - пишет Настя.

Вот как реагируют фанаты:

«красотка!», «Привет, Настя! А ты что, так и спала с серёжками в ушах?», «Люблю тебе ти найкраща😍», «So beautiful ❤️», «Ну какая красивая! 🔥🔥🔥», «Серьги в тему.», «Красотка! Как всегда сияете😍😍», «Самая самая☺️😚», «Когда клип новуй? уже не могу ждать😘», «Вам белый наряд очень идёт», «Красотуля❤️», «и намного вкуснее ппшных булочек😋🥰🥯», «Доброе утро! Давайте начнём, но только не худеть. У меня с понедельника не очень получается😅», - пишут пользователи.

Также Каменских призналась, что с домом у нее всегда приятные ассоциации. При этом певица не забыла упомянуть свою любимицу – болонку Мими, у которой на днях появились щенки. Настя рассказала, что ей очень нравится возвращаться в дом, где ее ждут эти малыши.

«Здесь самые приятные пробуждения, вкусные завтраки и самые родные люди (а сейчас еще и Мими с ее маленькими Мимусиками) Дома даже атмосфера особенная, потому что создана именно мною и близкими. Как приятно каждый раз возвращаться в этот свой маленький мир и просыпаться в нем», - написала звезда.

Она также поделилась своим фото в простом домашнем образе из пижамы с короткими шортиками. При этом певица на фото позирует совсем без косметики.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

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