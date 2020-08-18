Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила фото без одежды

После похудения Настя прекратила комплексовать и начала активно показывать свое тело в самых разных образах и даже без белья. Этот раз не стал исключением – Каменских без одежды устроила фотосессию прямо в поле с цветами.

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой 🌿 Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем.

У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас 🌌 Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений

Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом 😌 Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает.

Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение», - рассказывает Настя под снимком.

Вот как реагируют пользователи:

«Да. Зимой такие фото тяжеловато сделать ..», «Ничего себе Настя даёт😂» «, «Полегче мать!😂😂», «Отличный фото)) почему раньше в таком формате не было ?)👍👍👍🔥🔥🔥», «🔥🔥🔥ракета бомба Петарррда», «Какая прелесть💫», «Интересно для чего обнаженной фоткаться? Чтобы снимали? Сколько интересно будет это удовольствие стоить?)», «Вы прекрасна😍», «Как всегда шикарная🤤🔥🔥🔥», «Руки на стол», «Ты огонь🔥 , но походу некому потушить такой огонь 🔥🔥🔥🔥🔥».

Отметим, каждое утро Настя встает очень рано, отправляясь на пробежку вместе с мужем или тренером. Также певица любит бегать в одиночестве, что показала в разделе Стори в Инстаграм в половине седьмого утра. Певица также в стильном костюме показала, как пробежалась по улицам, а затем отдыхала дома.

Без макияжа, в кортких лиловых шортах и серой майке с названием собственного бренда Настя выглядела ярко и необычно.

«Sport is always a good idea ☑️ Обожаю спорт с утра и хочу, чтобы вы вместе со мной тоже его полюбили! 😘 Поэтому я записала для вас 7 разных тренировок - огненное кардио, тренировка на попу и ноги, на пресс и руки и несколько других! Все это - на моем YouTube канале ⠀

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И хоть лето заканчивается, ухаживать за своим телом важно в любое время года ♾ Так что переходите на мой канал прямо сейчас (или запланируйте тренировку в любое время) и занимайтесь вместе со мной! Верю в вас! ❤️,» - пишет Настя.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"