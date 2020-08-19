44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила публику неожиданным решением и знойным фото

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позирует, развалившись на переднем кресле авто.

Волочкова нарядилась в ажурное мини-платье белого цвета с нескромным декольте и не менее нескромной длиной. Анастасия вытянула вперед свои длинные ноги, отчего они кажутся еще больше, и заинтриговано посмотрела в камеру. Лук артистки дополнила меховая накидка, которую та приспустила на плечи.

"Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы - это оригинально и по-волочковски..🐣❤️🦢🌺", - подписала кадр балерина.

К сожалению, звезда закрыла возможность комментировать, поэтому узнать мнение поклонников по поводу своего решения о свадебном путешествии, у нее не получится.

Ранее мы сообщали, скандалистка Волочкова похвасталась «бурным» прошлым, показав самый важный для себя танец.

«Балет "Лебединое озеро" стал в моей жизни судьбоносным... Главную партию Одетты-Одиллии в нем я исполнила ещё будучи студенткой предвыпускного курса Академии Русского Балета им.Вагановой в Санкт-Петербурге, - поделилась она в своем Инстаграм. - Этот спектакль стал моим гос. экзаменом.🙏 Поскольку в Мариинский театр я была принята за год до окончания училища и сразу на положение солистки. 🩰🦢 Этот Балет стал так же первым для меня и в Большом театре (но уже в Постановке В.Васильева). "Лебединое озеро" восстанавливал в Большом Юрий Григорович, и вернул меня из Лондона в 2000-м году, поставив условием, чтобы премьеру танцевала именно я. Таким образом, он вернул меня в Россию».

Напомним, что Волочкова в неприличной позе посветила своими достоинствами перед тренером: "Специфичная женщина".

А еще Politeka писала, что разгоряченная Волочкова раскорячилась на полу в неестественной позе: «День начинается с…».

Также Politeka сообщала, что Волочкова в трусах отблагодарила Михалыча, задрав ногу выше головы: "Было незабываемо!".