Светящаяся от счастья Ани Лорак показала новые кадры отдыха с Филиппом Киркоровым

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Невероятные, тёплые вечера в дружной компании. Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов», - написала она.

На фото Лорак запечатлена с дочерью, Филипом Киркоровым и его детьми. При этом Король российской эстрады нежно обнимает Каролину. Видно, что и дети артистов ладят между собой. Дочь Лорак София схватила в объятия сына Киркорова Мартина-Кристина.

Снимок произвел фурор в сети.

«Очень милые 😍 вы с Филиппом – пример настоящей и искренней дружбы!», «Прекрасная компания😍 которая всегда поддержит», «Какое теплое замечательное фото», «Ойй, классный какие😻», «Мы очень скучали по фотографиям с Филиппом😍❤️», «Какие все красивые😍 Как приятно видеть всех вместе😍 такие все счастливые 😍😍 так рада за Вас с Сонечкой, Каролиночка 😍 ❤», «Это и есть счастье!», «Каролиш, тебе так идет счастье ❤️ Вся светишься 🙏 Красуня наша, мы очень хотим, чтобы ты всегда была окружена светлыми людьми и сияла от счастья», - пишут в комментариях.

Также певицу массово поздравляют с выходом нового клипа.

Не сдержал эмоций от новых фото и Сергей Лазарев, он отреагировал "лайком".

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