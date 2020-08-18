Известная супермодель Белла Хадид решила порадовать поклонников, сверкнув невероятной фигурой в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Дистанция в июле», - коротко говорится в подписи.
На опубликованных кадрах красотка изобразила практически весь свой месяц. На одном из снимков она позирует посреди поля, нарядившись в тесный наряд. Хадид разлеглась и читала книгу.
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На другом снимке знаменитость обтянула сочные формы крохотным купальником, что-то читая и записывая в тетрадь. Кроме того, Хадид решила показать, как «пошалила» с подругой у моря.
Кроме того, модель также поделилась кадрами из своих тренировок и другого отдыха, демонстрируя на каждой фотографии элегантность и красоту.
«Дикие кошечки», «ты какое-то божество. Нельзя так красиво выглядеть», «вот это я понимаю, проведение карантина», «это что-то невероятное. Что я только что просмотрел?», «ты идеальная. Хотел бы и я так провести месяц», - пишут ее поклонники.
Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".
Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».
Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».