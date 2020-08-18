Известная супермодель Белла Хадид решила порадовать поклонников, сверкнув невероятной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Дистанция в июле», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах красотка изобразила практически весь свой месяц. На одном из снимков она позирует посреди поля, нарядившись в тесный наряд. Хадид разлеглась и читала книгу.

На другом снимке знаменитость обтянула сочные формы крохотным купальником, что-то читая и записывая в тетрадь. Кроме того, Хадид решила показать, как «пошалила» с подругой у моря.

Кроме того, модель также поделилась кадрами из своих тренировок и другого отдыха, демонстрируя на каждой фотографии элегантность и красоту.

«Дикие кошечки», «ты какое-то божество. Нельзя так красиво выглядеть», «вот это я понимаю, проведение карантина», «это что-то невероятное. Что я только что просмотрел?», «ты идеальная. Хотел бы и я так провести месяц», - пишут ее поклонники.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».