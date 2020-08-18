Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода удивила роскошной фигурой в белоснежном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А вечерами мы с девчонками устраиваем дефиле вокруг бассейна 🤩», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в белоснежном мини, эффектно демонстрируя похудевшую фигуру. В этот момент рядом с ней «крутятся» дети.

«люблю Ваши семейные фото,уютно и тепло на душе становится», «такие красоточки», «девки просто огонь», «Нормас такие дефиле🙃 Приятного вечера, ЛобоДушечка», «девчушки на стиле», «что за ножки», «Какие нежные красотульки!!!! Гармония во всем!!!! Всех благ», «одной пары туфель не хватает», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода показала уставшую себя после насыщенной тренировки.

В этот раз загорелая певица в коротеньком черном топе и ярко-оранжевых шортах повеселилась в зале. Артистка показала результаты тренировок перед зеркалом. При этом удивила удивительно подтянутыми ножками, на которых шорты выглядят даже несколько большими.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры