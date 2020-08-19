Курс валют в Украине 19 августа спровоцирует панику, доллар буквально «бросят на растерзание» гривне
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Так, сначала торгов доллар потеряет сразу несколько позиций: -7,64 гривны. К средине прошлого дня доллар опустили еще больше, до 2722,75 гривны, однако он начал потихоньку подниматься.
Евро воспользуется моментом и наберет максимум позиций: +12,32 гривны.
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Курс валют от НБУ на 19 августа выглядит следующим образом:
100 долларов — 2722,97 гривны;
100 евро — 3249,73 гривны.
Достанется сегодня и национальную валюту страны-агрессора, которая потеряет максимум: 3,7121 гривны за десять российских рублей.
До этого мы рассказывали о том, что ожидания граждан по курсу доллара в течении ближайшего квартала ухудшились на несколько позиций. Об этом свидетельствуют данные экономических специалистов.
К примеру, индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 пункт. Сейчас показатель находится на уровне 161,8. Это говорит о том, что украинцы к осени ожидают "возвышения" доллара.
Согласно результатам исследования, индекс текущего положения вырос и составляет 60,7, что на 5,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8.
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