Курс валют в Украине 19 августа спровоцирует панику, доллар буквально «бросят на растерзание» гривне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сначала торгов доллар потеряет сразу несколько позиций: -7,64 гривны. К средине прошлого дня доллар опустили еще больше, до 2722,75 гривны, однако он начал потихоньку подниматься.

Евро воспользуется моментом и наберет максимум позиций: +12,32 гривны.

Курс валют от НБУ на 19 августа выглядит следующим образом:

100 долларов — 2722,97 гривны;

100 евро — 3249,73 гривны.

Достанется сегодня и национальную валюту страны-агрессора, которая потеряет максимум: 3,7121 гривны за десять российских рублей.

До этого мы рассказывали о том, что ожидания граждан по курсу доллара в течении ближайшего квартала ухудшились на несколько позиций. Об этом свидетельствуют данные экономических специалистов.

К примеру, индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 пункт. Сейчас показатель находится на уровне 161,8. Это говорит о том, что украинцы к осени ожидают "возвышения" доллара.

Согласно результатам исследования, индекс текущего положения вырос и составляет 60,7, что на 5,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8.

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