Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского показала себя, порадовав формами

На фото Екатерина, так зовут девушку, показала себя в черной футболке с приличным декольте. Волосы Боярская оставила распущенными, а себя снимала сама на телефон. Образ звезда дополнила ярким макияжем и без стыда демонстрировала шестой размер в обтягивающей футболке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку девушки в социальных сетях.

Пользователи не смогли написать под публикацией множество комплиментов или поставить лайки, выражая свою любовь, но так и хочется написать: "Вот это урожай, размер что надо".

Мы сообщали, что Екатерина Боярская, внучка отечественного российского актера кино Михаила Боярского, похвасталась в сети необычным преображением.

«Ему нравились плохие девочки. И я стала такой», - написано в подписи в социиальных сетях.

Обратим внимание, что на снимках родственница Боярского облачила пышный размер майкой с огромным вырезом.

Ранее мы писали, что родственница советского актера Михаила Боярского Екатерина нарядилась в крохотную майку и поразила жаркими движениями перед камерой.

«Дай знать, если в рекомендации», — сказано в подписи к публикации молодой красавицы.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского в образе «школьницы» дала жару на камеру

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая внучка Боярского показалась в обтягивающей футболке после смены имиджа

Также Politeka писала, что внучка Боярского устроила бесстыдные танцы на камеру, подчеркнув шестой размер бюста



