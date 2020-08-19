Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о последних летних днях

На фото звезда показалась в желто-белом купальнике. Красотка сидела на розовом круге в бассейне, наслаждаясь последними днями лета. Волосы Лера собрала в хвост, а сама развернулась спиной к камере, показывая загорелый "орешек". На фото можно легко оценить точеную фигуру красотки и ее аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Последние деньки лета с Ольгой, считаю теперь это нашей традицией. Оля как всегда не купается, а я наоборот пробую все девайсы на пляже. Вот сегодня этот пончик и мой пончик.

Потом бегу на радио, а вечером на Лигу Смеха. Все вам покажу в стори, так что лайкайте меня и пишите комплименты . А что вы делаете в конце августа?)" - написала Лера.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:

"Красивый круг", "Это, как называет Потап, "Пончик на лицо", "Пошла жара".

Мы писали, что 25-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес похвасталась идеальной фигурой.

Артистка предстала в сером топе, обтянувшем непышную грудь. Кроме того, его длина позволила насмотреться на плоский животик и тонкую талию.

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