Актриса студии "Квартал 95" Лера Товстолес показала, как развлекается с подругой в Днепре

Знаменитость опубликовала новые фото на своей странице в "Инстаграм", передает Politeka.net.

Лера Товстолес вышла погулять с друзьями в весьма необычном образе. Она нарядилась в зеленое мешковатое платье, подол которого практически не скрывает ее стройные ноги. Оборки акцентируют внимание на плечах и зоне декольте актрисы, хотя ткань их хорошо скрывает. Образ довершила пышная прическа, красное ожерелье и черно-белые кеды.

Звезда "Женского квартала" позирует в разных позах рядом с подругой в одном из ресторанов Днепра. На одном из фото она оперлась рукой на оконную раму, соблазнительно оттопырила бедро и сделала губы уточкой. На другом Лера тянется губами к cвоей спутнице, на третьей же девушки пустились во все тяжкие и весело смеются.

"Какая фотка нравится больше?) листай 👉 Есть люди и места в Днепре, которые снова возвращают меня в беззаботное детство . Спасибо моей @nastya_teri за тёплые встречи, в @dollar.dp и @bigmama_dp за вкусные ужины, обеды, атмосферу ! ❤️", - подписала фото Товстолес.

Ранее девушка отметила День шампанского. На снимке, который она опубликовала по такому поводу, Лера развалилась на кровати в черных латексных штанах в обтяжку, коротком черном гольфе, ботинках на толстой подошвое. В руке красотка держала открытую бутылку шампанского.

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