Актриса студии "Квартал 95" Лера Товстолес порадовала поклонников знойными кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, она опубликовала подборку фото с отдыха на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

"Лето в этом году стремительно промчалось мимо меня, но я все же успеваю словить загар и выпить коктейль с подружками ❤️ Какая фотка нравится больше ? 1,2,3 ?)", - подписала пост красотка.

На первом снимке Валерия позирует в бассейне в зеленом купальнике на тоненьких бретельках, она спрятала глаза от солнца за очками с ярко-красной оправой. На другом фото Товстолес красуется в том же наряде, но уже на траве в тени деревьев. Звезда "Женского квартала" натянула бикини повыше и подчеркнула свою стройную фигуру. Стоит отметить, что она сменила очки, а свободну руку соблазнительно закинула на голову - так никто не загорает. Последний кадр сделан в черно-белом формате, на нем Лера сидит на той же зеленой лужайке, опершись руками о колени. С такого ракуса прекрасно видно изгибы ее стройного тела.

Ранее Лера Товстолес показала, как отдыхает в Днепре. Она вышла гулять с подругами в необычном наряде: коротком зеленом платье с оборками, красном ожерелье и черно-белых кедах.

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