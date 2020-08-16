25-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес порадовала поклонников новым оригинальным фото

Как передает Politeka.net, длинноногая блондинка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе "пацанки".

Девушка закатила до колен широкие спортивные штаны белого цвета, а также надела растянутую футболку бутылочного оттенка и черные кеды. Образ дополнили "дерзкие" солнцезащитные очки, сумка-бананка и коктейль с соломинкой в руках.

Лера приняла расслабленную позу в кресле, задрав одну ногу к себе на колено и томно раскрыла рот, ухватившись за соломинку.



Локация фотосессии стоит отдельного внимания. Товстолес позировала на природе, обустроив прямо среди деревьев нечто наподобие комнаты под открытым небом - земля была устлана коврами, позади Леры стоял старый шкаф, а рядом сложенные один на другой ретро-чемоданы и массивная лампа сверху них.

"Мой стиль, называй меня - богема 🤪", - подписала фото звезда.

"Богема Раковчанин", - ответили ей в комментариях.

Ранее мы сообщали, Товстолес поделилась ярким фото, на котором предстала вместе с подругами-коллегами по "кварталу".

Девушки сделали селфи под защитными зонтами у бассейна, сверкнув обнаженными частями тела. Все три красотки соблазнительно вытянули губки, а Ирина Сопонару еще и томно посмотрела в камеру, приспустив очки.

"Чики❤️❤️❤️🔥🔥"; "Подвеска у Виолеты просто отпад 😍"; "Красотка ❤️❤️❤️💙💚💜💜💋💋👍"; "Красотаааа😻😍"; "Красотки❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте

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