41-річна співачка Ані Лорак влаштувала в мережі переполох своїм емоційним відео

Як передає Politeka.net, артистка презентувала у своєму мікроблозі в Instagram кліп на пісню "Твоей любимой", в якому знялася її 9-річна дочка Софія (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

"Прем'єра кліпу " твоєї улюбленої"❤️. Сьогодні! Час любити і час жити! Сьогодні все зміниться на краще! Я хочу порадувати вас ще більше, тому оголошую 3 стопа під цим постом. Став лайк, пиши коментар, поділися враженнями після перегляду кліпу. У будь-який момент я напишу стоп і відправлю 💸 5000 руб на карту автору 5-го коментаря до мого стоп!",- підписала кадри зірка.

Користувачі розхвалили нову роботу Лорак, а також акторський талант її дочки. За сюжетом вона грала закохану дівчинку.

"Кліп дуже чуттєвий. Яка Софія красива, слів немає!!!!!❤️"

"Кліп неймовірний😍я закохалася, дуууже красиво, душевно і романтично. Ви надзвичайно красива в цьому кліпі, а Сонечка підкорила 😍 які ви молодці, вітаю з прем'єрою"

"в кінці заплакала, занадто мило ♪ "

"Кліп шикарний😻 😻 А Сонечка Принцеса❤така красива😻 як і ви ❤ "

"Я плачу, який гарний кліп"

Раніше ми повідомляли, Лорак в Instagram показала, як відпочиває з Софією. Співачка з донькою перебували на яхті. Користувачі помітили, як сильно подорослішала спадкоємиця Кароліни.

"Поз пізнаємо нове! Перемагаємо себе! І чекаємо прем'єру кліпу "твоєї улюбленої"! 😁 ",- підписала фото Лорак.

«Які ви з Сонею красуні❣️❣️❣️ Милуюся вами❣️», «Більше не копія батька», «Красуні😍 по заднього фону відразу можна дізнатися Середземне море❤️», «Така доросла Софія😍», «Неймовірні❤ ви неймовірно схожі!!!! 😍 😍 😍 😍 кращі дівчатка❤", » як сонечка подорослішала вже 😍 😍 😍 така ж красуня як матуся❤️ люблю люблю вас дуже❤️«, - відреагували фанати зірки.

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