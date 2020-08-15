С начала года в Украине сильно выросли тарифы на связь

Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной службой статистики.

Так, в период январь-июль 2020 года тарифы на телефонные и телефаксовые услуги серьезно выросли. Цены выросли на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что в годовом выражении цены выросли на 13,1%, а за последний месяц (с июня по июль) на 0,6%. При этом инфляция в Украине в годовом выражении составила 2,4%.

Тем временем, украинцев предупреждают о возможных проблемах с поставками топлива из-за больших задолженностей. Украинцы массово не платят за коммунальные услуги. Это привело к формированию задолженности, которая уже превышает 2 млрд гривен. Украинцев предупреждают, что, если ситуация не изменится, уже в августе могут начаться проблемы с поставками газа.

Помимо проблем с поставками некоторым группам потребителей также светит повышение тарифов на газ уже с 1 августа. О таком повышении заявляла и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец.

Также украинцев предупредили о возможном подорожании электроэнергии. Известно, что часть тарифов пересмотрят уже с 1 августа. Например, для малых небытовых потребителей стоимость электроэнергии вырастет на 6%.

Напомним, что платить по тарифам украинцев заставят по-новому, сколько придется выложить: "С 15 августа...".

Как сообщала Politeka, изменение тарифов и списание зарплат со счетов, украинцы в панике "штурмуют" Нацбанк: что важно знать.

Также Politeka писала, что цены на газ вырастут, одесситов добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен...".