Стало известно, почему цены на продукты на украинских рынках внезапно взлетели вверх
Об этом пишет Сегодня.
Такая тенденция наблюдается с начала 2020 года.
И эксперты разделяют подорожавшие позиции на две группы – товары, цена которых после марта увеличилась на 10% и более, и товары, стоимость которых выросла незначительно.
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"Яйца во втором квартале значительно дорожали потому, что снижение цены на них в первом квартале не было экономически обоснованным. Произошло затоваривание из-за того, что ЕС ввел запрет на импорт украинской курятины и яиц по санитарным требованиям. Поэтому яйца в конце первого квартала продавались дешевле себестоимости, и производители об этом предупреждали", - рассказал эксперт Алексей Дорошенко.
По его словам, уже после марта тренд изменился, и в итоге к концу первого месяца лета яйца стоят уже не на 29% дешевле, чем в декабре прошлого года, а всего на 9%.
"Гречка, дешевевшая в течение двух лет, снова дорожает, так как ее посевы сократились, а импорт из РФ и Казахстана под запретом. Овощи борщевого набора значительно подорожали в апреле-июне из-за холодной весны и карантина – импорт упал в разы. Из-за карантина "золотыми" стали и яблоки. Остальные продукты дорожали, в зависимости от спроса и предложения", – подытожил Дорошенко, рассказывая журналистам новые тенденции на рынке.
Другой аналитик Олег Пендзин предупредил украинцев, что в стране скоро взлетят цены и на сигареты.
"Подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, поэтому и цена пошла вверх. Сигареты дорожают, ибо на них ежегодно повышаются акцизы примерно на 20% за год (около 10 грн за пачку сигарет среднего класса). Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС", - подчеркнул эксперт.
В цене взлетели и арбузы, которые сейчас отгружают почти в три раза дороже, если сравнивать с 2019 годом.
Сейчас цены на арбузы в Украине колеблются в пределах 4-6 грн/кг, хотя годом ранее ранее эту ягоду украинцы могли приобрести по 1,5-2 грн/кг.
"Сезон местных арбузов в Украине приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - подчеркнула эксперт Катерина Зверева, передает Интерфакс.
По ее словам, сейчас цены на арбузы в Украине являются максимальными за 5 последних лет.
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