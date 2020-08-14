Подорожание электроэнергии для населения произойдет после осенних выборов в местные органы ( 25 октября)

Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Алексей Кучеренко, передает UBR.ua.

Причины будущего вероятного подорожания – тяжелая ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии.

"Ситуация катастрофическая. Налицо колоссальные злоупотребления, не миллионные, а миллиардные, которые приводят к вымыванию из так называемого рынка миллиардов гривен. Это те миллиарды, которые не поступают шахтерам, генерации, атомной генерации, той же зеленой энергетике. В результате зарабатывают спекулянты", – заявил Кучеренко.

По его словам, Оператор направляет жалобы в НКРЭКУ и АМКУ, накладываются символические штрафы в 20 или 80 тыс. грн, но в целом государственные органы никак не реагируют.

Отмечается, что эта ситуация неизбежно приведет к подорожанию электроэнергии.

В первую очередь могут отменить льготный тариф на 100 кВт, но на этом не отнановится.

Помимо этого, есть проблемы с недооцененными тарифами облэнерго, тарифами Укрэнерго и в Энергоатоме.

Ранее мы сообщали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой.

"С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

Отметим, в апреле и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявляла, что задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн

По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед Укрэнерго, из них 4,7 млрд грн - долги населения.

Напомним, резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцев уже предупредили.

Как сообщала Politeka, коммуналка подорожает, украинцев добили новыми тарифами.

Также Politeka писала, что в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать.