Французская супермодель Тилан Блондо, которая обладает титулом самой красивой девочки в мире, похвасталась внешностью в пикантной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованном снимке Блондо позирует с идеальной прической и большими серьгами. Красотка нарядилась в деловой пиджак, эффектно при этом прикусив пальчик. Вместо подписи девушка опубликовала стикер в виде цветка.
«Магический взгляд», «умопомрачительная», «вау, ты невероятно красивая», «боже, я так сильно тебя люблю», «будущая жена. Повезет кому-то», «я желаю тебе хорошего дня, красотка», «сумасшедшая!», «обожаю тебя очень сильно», «это просто чертовски коварная красота. Так и манишь к себе», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочки в мире, показала, как выглядит ее мама.
Архивными фото модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Красотка выложила серию снимков, на которых была еще маленькая и позировала на камеру вместе с мамой.
За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.
Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».
Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».