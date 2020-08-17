Французская супермодель Тилан Блондо, которая обладает титулом самой красивой девочки в мире, похвасталась внешностью в пикантной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Блондо позирует с идеальной прической и большими серьгами. Красотка нарядилась в деловой пиджак, эффектно при этом прикусив пальчик. Вместо подписи девушка опубликовала стикер в виде цветка.

«Магический взгляд», «умопомрачительная», «вау, ты невероятно красивая», «боже, я так сильно тебя люблю», «будущая жена. Повезет кому-то», «я желаю тебе хорошего дня, красотка», «сумасшедшая!», «обожаю тебя очень сильно», «это просто чертовски коварная красота. Так и манишь к себе», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочки в мире, показала, как выглядит ее мама.

Архивными фото модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Красотка выложила серию снимков, на которых была еще маленькая и позировала на камеру вместе с мамой.

За час фото собрали почти 50 тысяч лайков. В комментариях девушке и ее маме оставили множество комплиментов.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».